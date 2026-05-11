Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Газпрома серии БО-003Р-22 - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "Газпрома" серии БО-003Р-22, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов.

ООО "Газпром капитал" 15 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 объемом не менее 1 млрд юаней.

Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - 8,25-8,50% годовых. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.

"Ожидаем, что в течение месяца после размещения доходность новой облигации "Газпрома" снизится до 7,5% и будет примерно на уровне другого выпуска эмитента. Полагаем, что доходность будет примерно на одном уровне с выпуском РЖД, у которого, по нашей оценке, тоже есть потенциал к снижению, - пишет эксперт. - Принимая во внимание справедливую доходность 7,5%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 12%".

Куликов считает юаневый выпуск эмитента более привлекательным, чем долларовый, поскольку ожидает укрепления юаня к доллару на 3-5% в течение года.

При этом аналитик "БКС МИ" отмечает, что операционные риски сохраняются. Сокращение экспорта в Европу из-за регуляторных ограничений и изменений в транзитных схемах вынуждает "Газпром" перестраивать логистику, что увеличивает операционные издержки. Однако это частично компенсируется ростом тарифов на ЖКХ.

