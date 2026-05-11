СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Аналитикам
Аналитикам / Аналитика / Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Газпрома серии БО-003Р-22 - "БКС МИ"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
11 мая 2026 года 17:00
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Газпрома серии БО-003Р-22 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "Газпрома" серии БО-003Р-22, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов. ООО "Газпром капитал" 15 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 объемом не менее 1 млрд юаней. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - 8,25-8,50% годовых. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней. "Ожидаем, что в течение месяца после размещения доходность новой облигации "Газпрома" снизится до 7,5% и будет примерно на уровне другого выпуска эмитента. Полагаем, что доходность будет примерно на одном уровне с выпуском РЖД, у которого, по нашей оценке, тоже есть потенциал к снижению, - пишет эксперт. - Принимая во внимание справедливую доходность 7,5%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 12%". Куликов считает юаневый выпуск эмитента более привлекательным, чем долларовый, поскольку ожидает укрепления юаня к доллару на 3-5% в течение года. При этом аналитик "БКС МИ" отмечает, что операционные риски сохраняются. Сокращение экспорта в Европу из-за регуляторных ограничений и изменений в транзитных схемах вынуждает "Газпром" перестраивать логистику, что увеличивает операционные издержки. Однако это частично компенсируется ростом тарифов на ЖКХ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-КОРПБОНДЫ/ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
