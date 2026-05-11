"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 16,8%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Бумаги эмитента за последние месяцы выросли в цене на 11,2% на фоне усиления контроля компании над проектами в сфере атомной энергетики, а также продолжающегося строительства новых ядерных реакторов, констатирует эксперт. В то же время, отмечает он, слабые результаты за 1К26, обусловленные снижением отпуска электроэнергии в сеть у ряда дочерних АЭС и падением рыночных тарифов, оказывают давление на котировки компании.

"При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены вверх. В связи с этим недавний рост котировок выглядит чрезмерным, и мы не исключаем коррекции стоимости акций", - пишет Абрамов.

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

