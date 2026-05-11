СЕГОДНЯ:
Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие недели - "Финам"
11 мая 2026 года 13:01
Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие недели - "Финам"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом подъема к уровню 2700 пунктов в ближайшие недели при сохранении позитивного фона, говорится в материале директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова. Российский рынок входит в новую неделю заметно лучше ожиданий, констатирует эксперт. В праздничный понедельник индекс Мосбиржи открылся ростом и торгуется выше 2640 пунктов на фоне сильной нефти, снижения геополитической напряженности в риторике и крайне низкой ликвидности. Технически ситуация для индекса Мосбиржи начинает улучшаться, отмечает Кабаков. Поддержка в районе 2630 пунктов пока удерживается, а ближайшей целью становится диапазон 2670-2700 пунктов. Однако рынок по-прежнему остается в "медвежьем" канале, и без устойчивого притока ликвидности закрепиться выше этих уровней будет сложно, обращает внимание аналитик. "Главная проблема российского рынка сейчас - крайне низкие объемы торгов и отсутствие новых денег. Рост идет в основном за счет закрытия коротких позиций и локального улучшения настроений", - говорится в материале Кабакова. Также эксперт "Финама" отмечает, что в центре внимания рынка остаются дивидендные истории. Нефтегазовый сектор вновь выглядит лучше рынка. Среди отдельных эмитентов продолжают выделяться бумаги новой экономики, указывает Кабаков. HeadHunter остается одним из фаворитов рынка на ожиданиях снижения ставок и оживления рынка труда. МКПАО "Циан" и технологический сектор в целом сохраняют потенциал благодаря высоким темпам роста прибыли и относительно низкой долговой нагрузке. При этом инвесторы начинают осторожно возвращаться и в банковский сектор. Одновременно риски для рынка никуда не исчезли, предупреждает эксперт инвесткомпании. Любое ужесточение санкционного режима способно быстро вернуть индекс Мосбиржи к нижней границе диапазона 2600-2620 пунктов. "Тем не менее краткосрочно российский рынок впервые за долгое время получил повод для осторожного оптимизма. Пока это больше похоже на техническое восстановление после затяжного снижения, чем на начало нового устойчивого роста, но при сохранении позитивного фона рынок способен попытаться вернуться к 2700 пунктам уже в ближайшие недели", - пишет Кабаков в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
11 мая 2026 года 17:00
11 мая 2026 года 17:00
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "Газпрома" серии БО-003Р-22, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов. ООО "Газпром капитал" 15 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 объемом не менее 1...
11 мая 2026 года 15:50
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 16,8%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за... читать дальше
11 мая 2026 года 14:21
Оснований для паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне 2026г пока недостаточно - "Астра Управление активами"
Оснований для паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года пока недостаточно, очередное снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) более вероятно, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Наш исходный... читать дальше
11 мая 2026 года 11:45
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса... читать дальше
11 мая 2026 года 10:38
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги компании за последний месяц упали в цене на 9,7% на фоне роста доходностей... читать дальше
11 мая 2026 года 09:29
Геополитика может помочь индексу Мосбиржи продолжить отскок в начале текущей недели, говорится в материале аналитика Олега Решетникова на портале БКС Экспресс. Зону опоры по бенчмарку рынок видит в диапазоне 2590-2610 пунктов, указывает эксперт. На начало недели картина неплохая, считает... читать дальше
11 мая 2026 года 09:12
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд. Азиатские фондовые рынки не показывают единой динамики в понедельник. Нефть прибавляет более 4% в понедельник утром, Brent торгуется у $105,8 за баррель. читать дальше
08 мая 2026 года 18:48
Российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Российский фондовый рынок продолжил тенденцию к снижению при сохранении низкой активности инвесторов, констатируют... читать дальше
08 мая 2026 года 18:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 51,4 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эксперт обращает внимание, что с начала 2026 года цена бумаг эмитента значительно обогнала ключевые... читать дальше
08 мая 2026 года 17:21
Оценка акций ПАО "Полюс" остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Общее собрание акционеров золотодобытчика утвердило финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность этой выплаты составляет 2,6%,... читать дальше
