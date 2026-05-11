Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил рейтинг акций Exelon до "покупать"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
11 мая 2026 года 10:38
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги компании за последний месяц упали в цене на 9,7% на фоне роста доходностей американских гособлигаций и сохранения высокой стоимости заимствований, констатирует эксперт. "Несмотря на давление со стороны высоких ставок, результаты за 1К26 превысили ожидания рынка, а менеджмент подтвердил прогноз по EPS на год. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены. В связи с этим считаем акции привлекательными для покупки", - пишет Абрамов. Exelon Corp. - одна из крупнейших коммунальных компаний США, обслуживающая более 10,6 млн потребителей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-EXELON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
