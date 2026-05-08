08 мая 2026 года 18:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги РусАла с прогнозной ценой 51,4 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 51,4 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эксперт обращает внимание, что с начала 2026 года цена бумаг эмитента значительно обогнала ключевые фондовые индексы, что стало следствием продолжающего роста мировых цен на алюминий. "Мы отмечаем, что компания является бенефициаром обострения военной напряженности на Ближнем Востоке не только за счет увеличения цен реализации, но и благодаря возможности занять часть рынков сбыта, на которые ранее осуществляли экспорт страны Персидского залива, играющие важную роль в мировой торговле алюминием, - пишет Данилов. - Ожидаем, что "РусАл" значительно нарастит финансовые результаты по итогам текущего года, однако свободные средства будут направлены на сокращение долговой нагрузки и на усиление вертикальной интеграции в глинозем, что снизит зависимость от волатильных цен на глиноземное сырье. Также мы допускаем возобновление дивидендных выплат "Норникеля" уже по итогам 2025 года, что дополнительно улучшит финансовое положение "РусАла". Инвесткомпания устанавливает целевую цену для бумаг эмитента на уровне 51,4 руб. за штуку с рекомендацией "покупать". Основными рисками в бумагах Данилов видит крепкий рубль, необходимость полного ухода с рынка Евросоюза с 1 января 2027 года и высокие затраты на обслуживание долга и CAPEX. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
08 мая 2026 года 18:48
08 мая 2026 года 18:48
Российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ.
08 мая 2026 года 17:21
Оценка акций ПАО "Полюс" остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Общее собрание акционеров золотодобытчика утвердило финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность этой выплаты составляет 2,6%.
08 мая 2026 года 16:41
Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
08 мая 2026 года 16:09
Котировки акций CoreWeave могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Выручка в январе-марте подскочила на 112%, до $2,08 млрд при консенсус-прогнозе в $1,97 млрд.
08 мая 2026 года 15:25
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации АО "Полипласта" серии П02-БО-16, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. Эмитент 20 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд рублей.
08 мая 2026 года 14:37
Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам июньского заседания составляет более 50%, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.
08 мая 2026 года 13:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Western Digital до $232 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "негативную" оценку, сообщается в материале аналитиков Андрея Саенко и Богдана Клещева.
08 мая 2026 года 13:04
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 138 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
08 мая 2026 года 12:19
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года может составить 25 базисных пунктов (б.п.), считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.
08 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $111,05 за штуку (что предполагает потенциал роста 40,3% от текущего уровня) на фоне отчетности эмитента за 1К26, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.
