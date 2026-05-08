Оценка акций Полюса остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"

Оценка акций ПАО "Полюс" остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Общее собрание акционеров золотодобытчика утвердило финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность этой выплаты составляет 2,6%, констатируют эксперты.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (106,85 руб./акцию), совокупная выплата инвесторам за 2025 год составит 164 руб./акцию. Это решение полностью соответствует действующей дивидендной политике компании, которая предполагает распределение 30% от EBITDA, отмечают аналитики сервиса.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Полюса". Несмотря на временное снижение объемов производства и рост себестоимости, эмитент остается бенефициаром высоких мировых цен на золото и потенциального ослабления рубля, - пишут эксперты. - Главным долгосрочным драйвером инвестиционной привлекательности выступает план по удвоению добычи к 2030 году благодаря запуску месторождения "Сухой Лог".

