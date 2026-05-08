.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ может сохранить склонность к снижению на следующей неделе - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 мая 2026 года 16:41
Рынок акций РФ может сохранить склонность к снижению на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Российский рынок завершает неделю падением индекса Мосбиржи примерно на 2% и снижением индекса РТС на 1,7%, при этом индикаторы обновили минимумы с ноября прошлого года (2590 пунктов) и апреля текущего года (1081 пункт) соответственно, констатирует эксперт. Рынок оставался под нисходящим давлением жестких монетарных условий и отсутствия позитивных сдвигов по украинскому конфликту, к которым добавились более низкие цены на энергоносители, отмечает Кожухова. Покупки наблюдались в отдельных бумагах в рамках краткосрочной восходящей коррекции, а также в ожидании объявления о годовых дивидендах, в частности, в акциях ВТБ. Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, у очередных самых низких значений с ноября 2025 года, полагает аналитик инвесткомпании. Индекс РТС может вернуться ниже 1100 пунктов, но получать поддержку в случае сохранения сильного рубля. Покупатели в РФ на данный момент потеряли монетарные, геополитические, а теперь еще и энергетические драйверы роста, что обеспечивает сохранение нисходящего давления на рынок с возможным интересом к отдельным корпоративным историям в том числе на дивидендных ожиданиях, подчеркивает Кожухова в обзоре. Закрытие реестров по выплатам в то же время будет уменьшать привлекательность акций и всего рынка и на следующей неделе состоится по бумагам HeadHunter, банка "Санкт-Петербург", SFI, "Группы Позитив" и ПАО "Полюс". Объявления о годовых выплатах среди потенциально наиболее интересных историй продолжают ждать от ВТБ, "Транснефти" и "МТС", отмечает аналитик "Велес Капитала". На следующей неделе в РФ запланирована публикация финансовых результатов за первый квартал 2026 года по МСФО ПАО "Базис", "ДОМ.РФ", ПАО "Ростелеком", МКПАО "Озон", HeadHunter, банка "Санкт-Петербург" и МФК "Займер". Советы директоров МФК "Займер" и "РусАгро" рассмотрят дивиденды за 2025 год, а акционеры МКПАО "Т-Технологии" и МКПАО "Озон" примут решения по уже рекомендованным годовым выплатам. В макроэкономическом календаре, указывает эксперт, стоит отметить торговый баланс России в марте, потребительскую инфляцию в апреле, а также ВВП за первый квартал 2026 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
08 мая 2026 года 18:48
Российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Российский фондовый рынок продолжил тенденцию к снижению при сохранении низкой активности инвесторов, констатируют... читать дальше
.08 мая 2026 года 18:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 51,4 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эксперт обращает внимание, что с начала 2026 года цена бумаг эмитента значительно обогнала ключевые... читать дальше
.08 мая 2026 года 17:21
Оценка акций ПАО "Полюс" остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Общее собрание акционеров золотодобытчика утвердило финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность этой выплаты составляет 2,6%,... читать дальше
.08 мая 2026 года 16:09
Котировки акций CoreWeave могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента снизилась на премаркете на результатах за 1К26, отмечают эксперты. Выручка в январе-марте подскочила на 112%, до $2,08 млрд при консенсус-прогнозе в $1,97... читать дальше
.08 мая 2026 года 15:25
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации АО "Полипласта" серии П02-БО-16, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. Эмитент 20 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд... читать дальше
.08 мая 2026 года 14:37
Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам июньского заседания составляет более 50%, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Резюме апрельского обсуждения ключевой ставки позволяет предположить, что Банк России находится на этапе... читать дальше
.08 мая 2026 года 13:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Western Digital до $232 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 50% от текущего уровня), сохранив при этом "негативную" оценку, сообщается в материале аналитиков Андрея Саенко и Богдана Клещева. Эксперты... читать дальше
.08 мая 2026 года 13:04
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 138 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент завершил 2025 год с формально устойчивым финансовым результатом, констатируют эксперты: чистая прибыль по МСФО... читать дальше
.08 мая 2026 года 12:19
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года может составить 25 базисных пунктов (б.п.), считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Ожидаем, что снижение ставки во 2К26 продолжится, но при выборе шага совет директоров ЦБ РФ будет... читать дальше
.08 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $111,05 за штуку (что предполагает потенциал роста 40,3% от текущего уровня) на фоне отчетности эмитента за 1К26, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Котировки бумаг с пиков 2025 года снизились... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.