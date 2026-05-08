Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Полипласта серии П02-БО-16 - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации АО "Полипласта" серии П02-БО-16, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава.

Эмитент 20 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд рублей.

Ориентир ставки купона - не выше 17,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,27% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Эксперт ожидает, что доходность нового выпуска после размещения снизится до справедливого уровня 17,5%, как у ранее размещенных выпусков компании.

Также Гулордава считает, что доходность выпуска будет предлагать премию не более 1% к доходностям облигаций сельскохозяйственных компаний, таких как "ЭкоНива" и "Село Зеленое". Эмитенты сопоставимы по долговой нагрузке и акционерному риску, но сельскохозяйственные компании привлекают кредиты по более выгодным (льготным) ставкам. Вместе с тем, обращает внимание аналитик инвесткомпании, химическое производство - менее волатильная отрасль по сравнению с сельским хозяйством.

"Принимая во внимание справедливую доходность 17,5%, а также с учетом ожидаемого снижения доходностей ОФЗ на 1% в течение года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 23%", - указывает эксперт "БКС МИ" в обзоре.

Основные риски компании, по мнению аналитика, связаны с инвестиционными проектами, сметы которых могут расти. Повышение ключевой ставки также несет риски. Однако на текущий момент компания показывает отличную эффективность инвестиций и снижает риски высокой ключевой ставки, привлекая займы в долларах и рублях по относительно низким ставкам, отмечает Гулордава.

