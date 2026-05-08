Вероятность паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне - более 50% - инвестбанк "Синара"

Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам июньского заседания составляет более 50%, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Резюме апрельского обсуждения ключевой ставки позволяет предположить, что Банк России находится на этапе осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), отмечает эксперт.

По итогам дискуссии можно сделать вывод о том, что в сравнении с предыдущими заседаниями регулятор более явно обозначил свою выжидательную позицию, занятую с целью проанализировать проинфляционные риски от внешних условий и бюджетной политики, указывает Коныгин.

Совет директоров ЦБ признает, что охлаждение внутреннего спроса и кредитной активности идет быстрее, чем прогнозировалось, а положительный разрыв выпуска закрылся скорее, чем предполагалось.

Из резюме следует, что темп смягчения ДКП, скорее всего, останется медленным, отмечает экономист инвестбанка. Отдельно было указано на рост неопределенности во внешних условиях из-за конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на сырьевые товары, транспортным и логистическим проблемам в части предложения на рынке.

"На наш взгляд, опубликованные материалы предполагают высокую (более 50%) вероятность того, что на июньском заседании будет взята пауза в процессе снижения ставки", - пишет Коныгин.

