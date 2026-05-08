"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции Газпрома с прогнозной ценой 138 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 138 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент завершил 2025 год с формально устойчивым финансовым результатом, констатируют эксперты: чистая прибыль по МСФО выросла на 7,2%, до 1,31 трлн руб., а коэффициент долговой нагрузки Net Debt/EBITDA составил 2,1x.

Тем не менее качество этого результата остается неоднозначным, отмечают они. Рост итоговой прибыли обеспечен не операционным восстановлением, а преимущественно курсовыми разницами от переоценки валютного долга. Кроме того, поддержку оказала отмена "экстра-НДПИ", действовавшей в 2023-2024 годах.

Операционно бизнес по-прежнему находится под давлением: выручка упала на 8,8%, EBITDA - на 6%. Нефтяной сегмент существенно просел на фоне слабой конъюнктуры углеводородного рынка. Единственный структурный позитив - скорректированный FCF впервые за несколько лет вышел в уверенный плюс, достигнув 294 млрд руб., обращают внимание в инвесткомпании.

"Рекомендация - "держать". Целевая цена - 138 руб." - говорится в обзоре аналитиков.

Эксперты отмечают, что при цене акции в 118 руб. "Газпром" торгуется по P/E 25 = 2,2x и EV/EBITDA 25 = 3,1x. Формально мультипликаторы выглядят низкими, однако дисконт отражает слабое качество прибыли, высокую долговую нагрузку, тяжелый CAPEX и неопределенность по дивидендам, указывают они.

"Низкие мультипликаторы Газпрома сами по себе не являются достаточным аргументом для покупки. Качественная переоценка акций возможна только при появлении одного из двух крупных триггеров: возврата к дивидендным выплатам и/или восстановления доступа к высокомаржинальному рынку ЕС", - пишут эксперты.

Для возврата к дивидендам требуется сочетание нескольких условий: сохранение высоких цен на углеводороды, ослабление рубля и снижение инвестиционной нагрузки. Вероятность одновременной реализации этих факторов "КИТ Финанс Брокер" оценивает как низкую.

"В базовом сценарии ожидаем, что компания отдаст приоритет снижению долговой нагрузки и финансированию инвестиционной программы, а не возврату к щедрым дивидендным выплатам, - говорится в материале аналитиков. - Сценарий возврата на рынок ЕС выглядит еще менее определенным. Даже в случае нормализации отношений с западными странами восстановление прежней модели поставок газа в Европу остается под большим вопросом ввиду инфраструктурных и политических факторов. Поэтому текущий инвестиционный кейс "Газпрома" остается скорее спекулятивным, чем фундаментальным".

