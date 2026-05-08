Рубль может закончить торги пятницы чуть выше 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары может закончить торговую неделю на уровне чуть выше 11 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг мало изменился по итогам дня, принципиально значимых для валютного рынка событий в целом не было. Сейчас официально начинаются чистые покупки валюты объемом в 1,2 млрд руб./сутки, и на этом фоне предпраздничную неделю курс валютной пары может закончить чуть выше 11 руб./юань", пишут эксперты в комментарии.

Также они отмечают, что с учетом традиционных рисков эскалации на выходных котировки нефти марки Brent, вероятно, закончат торги пятницы выше $100 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.