Индекс Мосбиржи будет торговаться в районе 2600п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в районе 2600 пунктов в пятницу в ожидании сильных идей на рынке, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Рынок акций продолжил испытывать острый дефицит идей в условиях сохраняющихся сомнений в скором восстановлении финпоказателей бизнеса при крайне плавном снижении ключевой ставки и крепком рубле, а также давления со стороны надежд на скорую деэскалацию на Ближнем Востоке, констатирует эксперт.

Индекс Мосбиржи второй день подряд понес умеренные потери, вернувшись в район 2600 пунктов, торговая активность оказалась крайне низкой - объем торгов ликвидными акциями на Московской бирже оставил всего 36 млрд руб. - это, если не считать торги выходного дня, минимум с ноября, отмечает Локтюхов.

"Сильных идей для отскока пока не видим. Ждем в пятницу сохранения консервативного настроя на рынке акций с точечным спросом на отдельные "идейные" бумаги, в первую очередь дивидендные истории, и движением индекса Мосбиржи в районе нижней границы нашего текущего целевого диапазона 2600-2700 пунктов", - пишет аналитик ПСБ.

