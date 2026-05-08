Рубль обладает шансами на укрепление на следующей неделе - "Алор Брокер"

Шансов на укрепление рубля на следующей неделе больше, чем на ослабление, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"На валютном рынке все спокойно, рубль продолжает консолидацию. Не исключаем сильного движения на следующей неделе, когда прояснится геополитический фон, а участники рынка повысят активность в связи с завершением майских праздников. У рубля больше шансов на укрепление, нежели на ослабление", - пишет эксперт в комментарии.

