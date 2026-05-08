Рубль обладает шансами на укрепление на следующей неделе - "Алор Брокер"
08 мая 2026 года 09:54
Рубль обладает шансами на укрепление на следующей неделе - "Алор Брокер"
Шансов на укрепление рубля на следующей неделе больше, чем на ослабление, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "На валютном рынке все спокойно, рубль продолжает консолидацию. Не исключаем сильного движения на следующей неделе, когда прояснится геополитический фон, а участники рынка повысят активность в связи с завершением майских праздников. У рубля больше шансов на укрепление, нежели на ослабление", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
08 мая 2026 года 18:48
Российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Российский фондовый рынок продолжил тенденцию к снижению при сохранении низкой активности инвесторов, констатируют... читать дальше
.08 мая 2026 года 18:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 51,4 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эксперт обращает внимание, что с начала 2026 года цена бумаг эмитента значительно обогнала ключевые... читать дальше
.08 мая 2026 года 17:21
Оценка акций ПАО "Полюс" остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Общее собрание акционеров золотодобытчика утвердило финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность этой выплаты составляет 2,6%,... читать дальше
.08 мая 2026 года 16:41
Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Российский рынок... читать дальше
.08 мая 2026 года 16:09
Котировки акций CoreWeave могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента снизилась на премаркете на результатах за 1К26, отмечают эксперты. Выручка в январе-марте подскочила на 112%, до $2,08 млрд при консенсус-прогнозе в $1,97... читать дальше
.08 мая 2026 года 15:25
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации АО "Полипласта" серии П02-БО-16, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. Эмитент 20 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд... читать дальше
.08 мая 2026 года 14:37
Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам июньского заседания составляет более 50%, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Резюме апрельского обсуждения ключевой ставки позволяет предположить, что Банк России находится на этапе... читать дальше
.08 мая 2026 года 13:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Western Digital до $232 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 50% от текущего уровня), сохранив при этом "негативную" оценку, сообщается в материале аналитиков Андрея Саенко и Богдана Клещева. Эксперты... читать дальше
.08 мая 2026 года 13:04
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 138 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент завершил 2025 год с формально устойчивым финансовым результатом, констатируют эксперты: чистая прибыль по МСФО... читать дальше
.08 мая 2026 года 12:19
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года может составить 25 базисных пунктов (б.п.), считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Ожидаем, что снижение ставки во 2К26 продолжится, но при выборе шага совет директоров ЦБ РФ будет... читать дальше
