Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2620п в пятницу - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше уровня в 2620 пунктов на торгах в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Уровнем поддержки выступает психологическая отметка 2600 пунктов, сопротивление расположено в районе 2700 пунктов, говорится в комментарии аналитиков.

Инвесторам стоит следить за динамикой нефтяных цен и официальными комментариями по иранской сделке, отмечают эксперты.

