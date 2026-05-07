"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 8,7%, стоп-лосс: 497 руб./487руб., говорится в комментарии аналитика Людмилы Рокотянской.

Настроения российского рынка не имеют ничего общего с фундаментальным положением дел на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, отмечает эксперт.

"Операция "Эпическая ярость" стартовала 28 февраля и длится уже почти два с половиной месяца. Даже если ближневосточный конфликт закончится "завтра", то, скорее всего, мы не увидим быстрого возврата цен на доконфликтные уровни. Осознание данного факта может стимулировать переоценку акций российского нефтегазового сектора", - указывает Рокотянская.

"Газпром нефть" - дивидендная "фишка". Компания регулярно платит дивиденды (в июле и октябре). Прогнозируемая дивдоходность на горизонте года - 11%. По мере снижения ключевой ставки дивидендные бумаги типа "Газпром нефти" могут получить хороший повод для переоценки, полагает аналитик инвесткомпании.

