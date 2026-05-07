"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power с прогнозной стоимостью на уровне 35,2 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 29,4%, говорится в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Эмитент представил сильные финансовые результаты за 1К26, констатирует эксперт.

При этом поддержку бизнесу оказывает продолжающийся рост энергопотребления в Китае и дальнейшее развитие бизнеса в области ГАЭС, отмечает он.

Дополнительным фактором поддержки остается стабильная дивидендная политика компании с коэффициентом выплат не ниже 70% на 2025-2030 гг.

"Несмотря на зависимость от погодных условий и регуляторных решений, бизнес по-прежнему стабилен. Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы акций компании", - пишет Абрамов.

China Yangtze Power - крупнейшая в Китае энергетическая компания, специализирующаяся на гидроэнергетике.

