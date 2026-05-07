Freedom Finance Global возобновил анализ Marathon Petroleum с рейтингом "продавать" для ее акций

Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение акций Marathon Petroleum Corp., сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $217 за штуку, рекомендация дается "продавать".

Американская нефтеперерабатывающая компания представила сильные результаты по итогам I квартала 2026 года, превзойдя консенсус-прогноз по скорректированному EPS на 123%, констатируют аналитики.

Менеджмент эмитента ожидает восстановление загрузки мощностей во II квартале до 94% (с 89% в I квартале) на фоне снижения расходов на плановые ремонты с $530 млн до $300 млн, однако возможное сужение крек-спредов будет сдерживать дальнейший рост маржинальности, отмечают в инвесткомпании.

Менеджмент также утвердил новую программу обратного выкупа акций на $5 млрд (общий доступный объем - $8,6 млрд). Текущая капитализация уже отражает как высокую маржу переработки, так и агрессивную программу возврата капитала, обращают внимание эксперты Freedom Finance Global.

"Мы возобновляем покрытие Marathon Petroleum Corp. с рекомендацией "продавать" и целевой ценой $217 за акцию, поскольку считаем, что бумаги переоценены и не имеют потенциала роста с текущих уровней", - заключили аналитики.

