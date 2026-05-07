"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins Inc. по итогам отчетности за 1К26 с прогнозной стоимостью на уровне $507,64 за штуку, что предполагает потенциал снижения 24,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Котировки бумаг эмитента с конца марта уже выросли на 32% за счет позитивных ожиданий в сегментах, связанных с оборудованием для дата-центров, при этом в ценах, скорее всего, эти ожидания уже отражены, - пишет эксперт. - В традиционных же направлениях рыночная ситуация остается сложной. Котировки акций компании, находящиеся на исторических максимумах, выглядят переоцененными на фоне глобальных рисков".

Cummins Inc. - американская транснациональная корпорация, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией дизельных двигателей, компонентов электромобилей и продуктов для генерации электроэнергии.

