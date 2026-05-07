ПСБ сохраняет прогноз цен платины и палладия на уровнях $2625 и $1800/унц. в 2026г

Банк ПСБ сохраняет прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитика Богдана Зварича.

Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовала перегретость рынка, а также сохранение напряженности на Ближнем Востоке, констатирует эксперт.

Продажи в металлах платиновой группы (МПГ) поддерживались опасениями по спросу.

"В краткосрочной перспективе новости с Ближнего Востока продолжат оставаться определяющим фактором для динамики рынка драгметаллов. В такой ситуации МПГ также будут находиться под давлением - видим риски отступления платины и палладия ниже $1850 и $1450 соответственно, - пишет Зварич. - Среднесрочные перспективы МПГ оцениваем позитивно, сохраняя наши ориентиры по платине и палладию в текущем году на уровне $2625 и $1800 соответственно".

