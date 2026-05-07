Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций AMD до $460

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $460 за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 финансового года. Компания одновременно превзошла собственный "гайденс" и все самые смелые ожидания рынка по всем ключевым показателям, продемонстрировав структурное улучшение маржинальности за счет благоприятного сдвига доходов в сторону Data Center, констатируют эксперты.

Ключевыми событиями отчета стали удвоение прогнозов по объему рынка серверных CPU и комментарии менеджмента о сильном спросе на ускорители MI450 на 2027 год.

"Уже в 2027 году сегмент ИИ-ускорителей будет приносить AMD "десятки миллиардов долларов" выручки, и эта оценка имеет потенциал для дальнейшего пересмотра по мере объявления новых контрактов. Наши оценки были существенно пересмотрены вверх на всех уровнях, но даже при текущих значениях мы видим потенциал для более агрессивного пересмотра ожиданий, - пишут аналитики инвесткомпании. - Сильная позитивная реакция котировок, на наш взгляд, полностью оправданна, а позитивный импульс способен продлиться на краткосрочном горизонте".

"Мы сохраняем рекомендацию "покупать" и повышаем целевую цену до $460. Потенциал роста составляет порядка 30%", - указывают эксперты.

Advanced Micro Devices - американский производитель интегральных микросхем и электроники.

