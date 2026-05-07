"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год.

Итоги года выглядят сильными, констатируют эксперты: бизнес уверенно масштабируется сразу по нескольким направлениям.

Ключевым драйвером по-прежнему остается оптовая торговля драгоценными металлами - благоприятная рыночная конъюнктура позволяет компании показывать кратный рост.

При этом структура выручки постепенно становится более диверсифицированной.

Направление ресейла ускоряется и все заметнее влияет на общий результат, формируя задел для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе.

"Темпы расширения бизнеса выглядят устойчивыми, а потенциал отдельных направлений еще не реализован в полной мере. На текущих уровнях рынок, на наш взгляд, не до конца отражает масштабы и качество роста МГКЛ, что делает бумаги интересными с точки зрения оценки. Наш таргет по акциям - 4 рубля ("покупать")", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.