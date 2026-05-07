"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Sanhua

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с прогнозной стоимостью на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Мы подтверждаем рейтинг "держать" для акций эмитента по итогам отчета за 1К26 с сохранением целевой цены CNY45,34, что предполагает потенциал снижения 5,8%. С конца марта 2026 года акции выросли в стоимости на 16,7%, в рамках восстановительного движения послей общей рыночной коррекции, превысив нашу цель, - отмечает эксперт. - Наша оценка определялась на основе мультипликаторов EV/EBITDA, P/DPS и EV/Sales 2026E".

Ключевыми рисками для компании Гудым видит замедление мировой экономики на фоне конфликта на Ближнем Востоке, снижение спроса на электромобили, рост затрат на рабочую силу и сырье, зависимость от крупных клиентов.

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

