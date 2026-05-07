Индекс RGBI, вероятно, останется в диапазоне 119-120п - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, останется в диапазоне 119-120 пунктов в ближайшее время, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ в среду остался без существенных изменений, однако новостной поток оказался достаточно позитивный, что должно поддержать котировки госбумаг на торгах в четверг, отмечает эксперт в обзоре.

Объем размещения ОФЗ на аукционах вторую неделю подряд остается несколько ниже линейной траектории (88 млрд руб. против 115 млрд руб.), однако за счет сильного апреля опережение графика остается на уровне 34%. Кроме того, обращает внимание Грицкевич, заметно вырос спрос, в результате чего коэффициент размещения оказался одним из самых низких с начала года (34%) - Минфин стремится ограничить премию при размещении.

Данные по недельной инфляции также продолжают радовать инвесторов и давать надежду на продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), указывает аналитик ПСБ: Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 28 апреля по 4 мая на 0,02%, а годовая инфляция ушла ниже 5,6%. Таким образом, недельная дефляция была зафиксирована впервые с августа прошлого года.

"Ожидаем, что индекс RGBI продолжит оставаться в диапазоне 119-120 пунктов; инвесторы продолжат аккумулировать статистику, и основная игра на рынке, вероятно, начнется ближе к концу мая с приближением заседания ЦБ РФ (19 июня), - пишет Грицкевич в обзоре. - Учитывая сохранения повышенных проинфляционных рисков, несмотря на хорошие фактические данные по инфляции, доходность длинных ОФЗ будет и далее находиться вблизи уровня ключевой ставки, двигаясь вниз вслед за смягчением ДКП".

