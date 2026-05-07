Диапазон 10,8-11,3 руб./юань по-прежнему актуален - ПСБ

Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань по-прежнему остается актуальным, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Поводом для укрепления рубля в среду стало объявление параметров операций Минфином в рамках бюджетного правила: с 8 мая ведомство возобновит покупки иностранной валюты/золота, объем которых составит 5,8 млрд рублей в день, что оказалось заметно ниже ожиданий, отмечает эксперт.

Таким образом, констатирует он, с учетом балансирующих операций Банка России, регулятор перейдет от продаж валюты на рынке к покупкам в размере 1,18 млрд руб. в день.

"Это в целом неплохо, однако, учитывая взлетевшие цены на нефть и по-прежнему слабый спрос на валюту со стороны импорта, вряд ли достаточно для смены тренда в рубле. И скорее позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на валютном рынке: полагаем, что диапазон 10,8-11,3 руб. за юань сохранит свою актуальность в конце недели", - пишет Локтюхов.

