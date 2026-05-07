Индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению на торгах в четверг, диапазон торгов в целом остается в пределах 2600-2700 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, при этом рынок может попытаться отыграть часть потерь. В отсутствие новых поводов для продаж и на фоне низкой активности участников рынка часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в "весовых" бумагах нефтегазового сектора", - отмечает эксперт в комментарии.

Также, указывает он, восстановление рынка могут поддержать акции финансового сектора - в преддверии дивидендного сезона остаются интересными бумаги Сбербанка и ВТБ. Плюс к этому преобладание покупок может сохраниться в бумагах "Транснефти" (компания выглядит сильно с фундаментальной и дивидендной точек зрения), а также компаниях цветмета.

