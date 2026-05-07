.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи сможет удержаться над 2600п - "ВТБ Мои инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 мая 2026 года 09:45
Индекс Мосбиржи сможет удержаться над 2600п - "ВТБ Мои инвестиции"
Индекс Мосбиржи сможет удержаться над отметкой 2600 пунктов, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Рынку предстоит некоторое время обходиться без дополнительных драйверов со стороны как курса рубля, так процентных ставок, отмечают эксперты. "Впрочем, на наш взгляд, индекс Мосбиржи сможет удержаться над отметкой 2600 пунктов. Последняя волна снижения индекса, примерно от 2750 до 2600 пунктов, носила скорее техническую природу, и теперь по техническим же причинам рынок может найти поддержку на уровне 2600 пунктов", - пишут аналитики в комментарии. Существенных негативных факторов нет, указывают они: ключевая ставка ЦБ РФ постепенно снижается, цена российской нефти остается выше, чем в конце прошлого года, а курс рубля, несмотря на относительную крепость, сопоставим с уровнями годичной давности. "Полагаем, что инвесторам в российский рынок акций стоит запастись терпением. Факторов в пользу того, чтобы рынок в ближайшее время показал существенный рост не видно, но, как говорится, темнее всего перед рассветом", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 мая 2026 года 18:57
Позитивный фон для котировок акций CVS Health в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Эмитент отчитался за 1К26. Результаты превзошли прогнозы и по выручке ($100,4 млрд против $95 млрд), и по скорректированной прибыли на акцию ($2,57 против... читать дальше
.07 мая 2026 года 18:23
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 8,7%, стоп-лосс: 497 руб./487руб., говорится в комментарии аналитика Людмилы... читать дальше
.07 мая 2026 года 17:57
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power с прогнозной стоимостью на уровне 35,2 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 29,4%, говорится в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за 1К26,... читать дальше
.07 мая 2026 года 17:13
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение акций Marathon Petroleum Corp., сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $217 за штуку, рекомендация дается "продавать". Американская нефтеперерабатывающая... читать дальше
.07 мая 2026 года 16:31
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins Inc. по итогам отчетности за 1К26 с прогнозной стоимостью на уровне $507,64 за штуку, что предполагает потенциал снижения 24,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг эмитента с конца марта уже выросли на 32% за... читать дальше
.07 мая 2026 года 15:55
Курс валютной пары доллар/рубль может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне текущего года, говорится в материале экономиста "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. Минфин возвращается на валютный рынок после двухмесячного перерыва с покупками валюты в объеме 110,3 млрд руб. с 8 мая по... читать дальше
.07 мая 2026 года 15:20
Банк ПСБ сохраняет прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовала перегретость рынка, а... читать дальше
.07 мая 2026 года 14:43
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $460 за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 финансового... читать дальше
.07 мая 2026 года 14:07
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год. Итоги года выглядят сильными, констатируют... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:24
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова. Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.