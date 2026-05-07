Индекс Мосбиржи сможет удержаться над 2600п - "ВТБ Мои инвестиции"

Индекс Мосбиржи сможет удержаться над отметкой 2600 пунктов, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Рынку предстоит некоторое время обходиться без дополнительных драйверов со стороны как курса рубля, так процентных ставок, отмечают эксперты.

"Впрочем, на наш взгляд, индекс Мосбиржи сможет удержаться над отметкой 2600 пунктов. Последняя волна снижения индекса, примерно от 2750 до 2600 пунктов, носила скорее техническую природу, и теперь по техническим же причинам рынок может найти поддержку на уровне 2600 пунктов", - пишут аналитики в комментарии.

Существенных негативных факторов нет, указывают они: ключевая ставка ЦБ РФ постепенно снижается, цена российской нефти остается выше, чем в конце прошлого года, а курс рубля, несмотря на относительную крепость, сопоставим с уровнями годичной давности.

"Полагаем, что инвесторам в российский рынок акций стоит запастись терпением. Факторов в пользу того, чтобы рынок в ближайшее время показал существенный рост не видно, но, как говорится, темнее всего перед рассветом", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.