"Финам" рекомендует покупать акции Mastercard с прогнозной ценой $625,3

"Финам" рекомендует покупать акции Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,9% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Отчетность эмитента за 1К26 оказалась позитивной, констатирует эксперт.

Благодаря по-прежнему достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире компания продемонстрировала уверенный рост выручки и прибыли с превышением рыночных ожиданий, а прочный баланс и высокие денежные потоки позволили ей продолжать направлять значительные средства на выплаты акционерам, отмечает Додонов.

"Между тем с начала текущего года акции Mastercard подешевели почти на 12% при общем росте "широкого" рынка на 5%, что мы считаем неоправданным с учетом сохраняющегося сильного фундаментального профиля компании. Поэтому текущие ценовые уровни, на наш взгляд, являются привлекательными для среднесрочных покупок данных бумаг. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

Риски, по мнению эксперта, связаны с возможным дальнейшим существенным ухудшением глобальной экономической конъюнктуры, например, из-за еще большего затягивания ближневосточного конфликта. Кроме того, в последнее время в мире появляется значительное число различных финтех-компаний, которые в перспективе могут подорвать позиции Mastercard на рынке платежных услуг.

Mastercard - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финучреждений.

