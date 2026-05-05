"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Xylem Inc. с прогнозной стоимостью $164,99 за штуку, что предполагает потенциал роста 43,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С пиков 2025 года котировки бумаг снизились почти на 25%. Прогнозы менеджмента на 2026 год относительно объемов продаж оказались скромнее, чем ожидал рынок, что усилило опасения о замедлении технологического спроса. Однако долгосрочные драйверы роста компании остаются в силе, а акции выглядят недооцененными, - пишет эксперт. - Мы подтверждаем рейтинг "покупать" для акций Xylem по итогам отчетности за 1К26 с сохранением целевой цены на уровне $164,99, что соответствует "апсайду" 43,7%".

Xylem Inc. - американская компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и обслуживании инженерных решений для коммунальных служб, промышленности, жилых и коммерческих зданий.

