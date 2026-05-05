Покупка валюты Минфином вряд ли сильно повлияет на курс рубля - "Финам"

Возобновление Минфином операций с валютой вряд ли сильно повлияет на курс рубля, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

6 мая Минфин отчитается о нефтегазовых доходах за апрель и объявит объем валютных операций по бюджетному правилу на май.

По приблизительным оценкам эксперта, объем покупок валюты в ближайший месяц может составить чуть менее 400 млрд. руб. или порядка 13 млрд. руб. в день. Такая оценка соответствует историческим уровням покупок ведомством (например, 11-13 млрд руб./день в прошлом).

"Насколько велика эта сумма? Для сравнения, ежедневный оборот на валютном рынке Московской биржи (основная площадка для USD/RUB, CNY/RUB и др.) исторически достигает сотен миллиардов рублей. Поэтому та величина валюты, которую Минфин начнет опять скупать с рынка мала по сравнению с общим оборотом валютного рынка и вряд ли сильно повлияет на курс рубля. Скорее это будет просто стабилизирующий фактор для российской валюты", - пишет Потавин.

"В нашем базовом сценарии курс доллара в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 75-77 руб./$1, а ближе к концу 2026 года мы ждем повышения курса доллара до 85 руб./$1", - указывает аналитик "Финама".

