Акции МТС остаются одной из ключевых дивисторий - "Велес Капитал"

Акции ПАО "МТС" остаются одной из ключевых дивидендных историй на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эксперт напоминает, что в начале марта эмитент представил финансовые результаты за 4К25, которые опередили оценки инвесткомпании и консенсус.

"Мы по-прежнему ожидаем, что совет директоров МТС рекомендует дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на акцию, что обеспечит привлекательную доходность - порядка 16%. Наша текущая фундаментальная рекомендация для акций - "покупать" с целевой ценой 289 руб." - пишет Кожухова.

