Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций TotalEnergies до $77
05 мая 2026 года 15:10
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций TotalEnergies до $77
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций TotalEnergies с $73 до $77 за штуку (что предполагает потенциал снижения около 16% от текущего уровня), сохранив при этом рекомендацию "продавать", сообщается в материале аналитиков. "Мы позитивно оцениваем отчетность эмитента за первый квартал. Повышение квартального дивиденда и увеличение программы buyback окажут поддержку котировкам бумаг. Тем не менее считаем рост цены акций чрезмерным, - указывают эксперты. - В связи с ростом цен на нефть и сильными результатами TotalEnergies мы повышаем целевую цену с $73 до $77, сохраняя рекомендацию "продавать". Потенциал снижения составляет порядка 16%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: ФРАНЦИЯ-TOTALENERGIES-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
05 мая 2026 года 18:47
