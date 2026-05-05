Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций TotalEnergies до $77

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций TotalEnergies с $73 до $77 за штуку (что предполагает потенциал снижения около 16% от текущего уровня), сохранив при этом рекомендацию "продавать", сообщается в материале аналитиков.

"Мы позитивно оцениваем отчетность эмитента за первый квартал. Повышение квартального дивиденда и увеличение программы buyback окажут поддержку котировкам бумаг. Тем не менее считаем рост цены акций чрезмерным, - указывают эксперты. - В связи с ростом цен на нефть и сильными результатами TotalEnergies мы повышаем целевую цену с $73 до $77, сохраняя рекомендацию "продавать". Потенциал снижения составляет порядка 16%".

