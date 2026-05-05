Ситуация на рынке золота остается сложной для "быков" - "Финам"

Ситуация на рынке золота остается сложной для "быков", но не критической, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, отмечает эксперт, участники рынка могут обратить внимание во вторник на блок статистики в США. Будут опубликованы цифры по торговому балансу, а чуть позже выйдет статистика по продажам новых домов и по индексу активности менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global и от ISM.

Вероятность сохранения ставки ФРС США на уровне 3,5-3,75% на заседании 17 июня 2026 года пока что оценивается рынком в 95,9%, обращает внимание Дудченко.

"С точки зрения технического анализа мы так и не увидели пробоя котировками драгметалла отметки $4530 за тройскую унцию, следовательно, пока что сохраняется потенциал для отскока. В целом ситуация продолжает оставаться для "быков" сложной, но все же не критической", - пишет аналитик инвесткомпании.

