Прогнозная цена акций Газпрома - 142 руб. - "Цифра брокер"

Прогнозная стоимость акций "Газпрома" составляет 142 рубля за штуку, рекомендация - "держать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Газодобывающая компания представила результаты за 2025 год по МСФО. Отчет нейтральный, считают эксперты.

Снижение выручки связано прежде всего с падением экспортных доходов, отмечают они: поставки в Европу остаются слабыми, а мировые цены на газ находились под давлением. Дополнительным негативным фактором стало укрепление рубля, что сократило рублевую выручку от внешних продаж.

Рост чистой прибыли в значительной степени носит технический характер и связан с курсовыми разницами, а не с улучшением операционной динамики, обращают внимание в инвесткомпнаии.

При долговой нагрузке и сохраняющейся потребности в инвестициях дивидендный потенциал компании в ближайшей перспективе выглядит ограниченным, указывают аналитики.

