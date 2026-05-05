Акции HeadHunter, скорее всего, недооценены рынком - "БКС МИ"

Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) в настоящее время, скорее всего, недооценены рынком, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков.

Акционеры эмитента на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2025 года в размере 233 рублей на акцию, сообщила компания.

"Решение было ожидаемо. Напомним, что позитивно смотрим на HeadHunter. О следующей выплате может быть объявлено в августе, и мы не удивимся, если она составит еще 200-220 руб./акцb., доведя общую дивдоходность до 15%, - пишет эксперт. - Впрочем, напомним, что фундаментально рынок вакансий по-прежнему слабый: апрельские данные указывают на падение их количества на сайте hh.ru на 25%. Поэтому способность платить дивиденды базируется на высокой маржинальности бизнеса и специфике выручки, которая более чем на 50% формируется подписочными сервисами и услугами (оставшаяся часть - плата за размещение вакансий)".

Булгаков также отмечает, что эмитент остается высокорентабельной и прибыльной компанией, даже несмотря на меньшее размещение вакансий из-за роста стоимости и контроля над издержками. "С учетом наших ожиданий по будущим денежным потокам компании считаем, что бумага, скорее всего, недооценена", - указывает он.

