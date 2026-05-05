Инвесткейс Сбербанка остается позитивным - Совкомбанк

Инвестиционный кейс Сбербанка остается позитивным, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова.

"На отчетность эмитента за 1К26 по МСФО смотрим позитивно: банк демонстрирует стабильность. Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании на фоне тенденции в секторе по снижению стоимости пассивов и возможному росту чистой процентной маржи (NIM). Гайденс Сбербанка на 2026 год по NIM (5,9%) считаем консервативным, ожидаем, что фактический уровень будет выше", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.