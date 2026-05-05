Оценка акций Мосбиржи остается позитивной - инвестбанк "Синара"
05 мая 2026 года 11:38
Оценка акций Мосбиржи остается позитивной - инвестбанк "Синара"
Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок, наблюдавшийся в марте. Важно отметить, что темп роста на денежном рынке, который выступает крупнейшим источником комиссионного дохода с долей около 28%, остается выше 30%. Единственный рынок с отрицательной динамикой - акций, что также соответствует показателям 1К26, - пишет эксперт. - В целом полагаем, что данные подтверждают тренд роста комиссионных доходов. В свете по-прежнему высоких объемов торгов мы все также позитивно смотрим на акции "Московской биржи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
05 мая 2026 года 18:47
05 мая 2026 года 18:17
05 мая 2026 года 17:45
05 мая 2026 года 17:17
05 мая 2026 года 16:45
05 мая 2026 года 16:15
05 мая 2026 года 15:38
05 мая 2026 года 15:10
05 мая 2026 года 14:25
05 мая 2026 года 13:41
