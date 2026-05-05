Доходности длинных ОФЗ среднесрочно будут следовать за ставкой ЦБ РФ - ПСБ

Доходности длинных рублевых госбумаг (от семи лет) среднесрочно будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ, сохраняя минимальный положительный спред к ней, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Консолидация индекса RGBI внутри диапазона 119-120 пунктов продолжается - инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию как в отсутствие сигналов на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, так и на фоне сохранения неопределенности с бюджетом, констатирует эксперт.

"Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рост нефтегазовых доходов в апреле компенсирует их снижение в марте, что, на наш взгляд, приостановит рост дефицита бюджета. Однако внесение изменений в бюджет отложено на осень, что сохраняет неопределенность для ЦБ в части бюджетного импульса", - отмечает он.

Поддержкой для рынка ОФЗ остается положительный наклон кривой относительно ставки RUONIA, что нетипично для цикла смягчения монетарной политики и может свидетельствовать о весьма консервативных ожиданиях инвесторов относительно перспектив снижения ставки, обращает внимание Грицкевич.

"Однако, на наш взгляд, основная причина текущих высоких доходностей длинных ОФЗ - удовлетворение спроса на госбумаги на аукционах Минфина и риск увеличения программы заимствований (ведомство ранее подтвердило, что увеличение будет, но несущественное). В результате текущая ситуация на рынке может сохраняться все лето (до обнародования новых параметров бюджета), в то время как доходность длинных ОФЗ (от семи лет) будет следовать за ключевой ставкой, сохраняя минимальный положительный спред к "ключу", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

