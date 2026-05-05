Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рынок продолжит во вторник движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом фактор высоких цен на нефть, а также накопленная перепроданность по ряду бумаг могут способствовать попыткам индекса Мосбиржи перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов, которая в текущий момент выступает ближайшим сопротивлением, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что пока, даже в случае отыгрыша этого уровня, преждевременно говорить о возможности слома нисходящей тенденции и переходе рынка к полноценному росту, а данная динамика будет укладываться в рамки локальной коррекции".

