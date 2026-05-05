Рынок акций РФ может показать отскок на фоне перепроданности - "Алор Брокер"
05 мая 2026 года 10:13
Рынок акций РФ может показать отскок на фоне перепроданности - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник российский рынок акций просел на 0,9% и ушел в зону поддержки 2600-2620 пунктов по индексу Мосбиржи. В моменте он снижался к 2605 пунктам, но немного сумел отскочить от минимумов дня, - пишет эксперт. - Технически рынок выглядит слабоперепроданным, от поддержки возможен отскок, но вряд ли он перерастет в полноценный подъем - поводов для этого нет. Поэтому увеличивать долю акций в среднесрочных портфелях пока очень рискованно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
