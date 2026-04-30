"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Waste Management с целевой ценой $274,66 в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 19,3% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым.

"Waste Management продолжает демонстрировать устойчивый рост финансовых показателей, - пишет эксперт. - Ключевые драйверы роста - реиндустриализация в США, расширение присутствия в сегменвте медицинских отходов, инвестиции в строительство заводов по производству возобновляемого природного газа. Основными рисками мы видим вероятность мировой рецессии, волатильность цен на вторсырье, а также регуляторные риски".

Waste Management - ведущий поставщик комплексных услуг по управлению отходами в Северной Америке, обслуживающий частных, коммерческих, промышленных и муниципальных клиентов.

