Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Ленты на уровне 2400 руб

Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ПАО "Лента" на уровне 2400 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 19%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

"Лента" представила результаты за первый квартал 2026 года по МСФО. Выручка ритейлера выросла на 23,4% г/г, до 306,9 млрд руб., при прогнозе Freedom Finance Global в пределах 300-310 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 23,7% г/г, до 304,7 млрд руб. Валовая прибыль поднялась на 22,2% г/г, до 67,0 млрд руб. EBITDA, а чистая прибыль сократилась на 16,3% г/г, до 5,0 млрд руб.

"Собственный прогноз EBITDA на 2026 год пересматриваем с 90-94 млрд руб. до 84-88 млрд руб. при выручке в пределах 1,33-1,38 трлн, - отмечает эксперт. - Ориентир по чистой прибыли: 34-37 млрд руб. Это ниже результата 2025 года, но не меняет долгосрочную идею. "Лента" продолжает быстро расти, а основное давление сейчас связано не с падением спроса, а с затратами на расширение и интеграцию".

Прогноз Freedom Finance Global относительно компании остается умеренно позитивным. На взгляд Чернова, сильная выручка "Ленты" по МСФО за первый квартал подтверждает, что ритейлер продолжает расширять долю рынка, но слабая маржа показывает, что быстрый рост обходится довольно дорого. Покупка на текущих уровнях выглядит оправданной, но позицию все же лучше набирать постепенно, считает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.