Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на первую половину мая составляет 11-11,5 руб./юань - ПСБ
30 апреля 2026 года 17:57
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на первую половину мая составляет 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на первую половину мая составляет 11-11,5 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. По их оценке, на завершающейся неделе волатильность на валютном рынке снизилась. Юань продолжил преимущественно проторговывать нижнюю часть текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб. Торговые обороты на Московской бирже удерживались на хорошем уровне, несмотря на завершение налогового периода - сказывалось давление продаж со стороны экспортеров в условиях развития ралли нефтяных котировок. "В первой половине мая целевым ориентиром по курсу юаня видим диапазон 11-11,5 руб./юань, - отмечают аналитики банка. - Триггером некоторого ослабления рубля выступит возврат Минфина к покупкам валюты. Параметры операций станут известны 6 мая. По нашим оценкам, они составят примерно 10-12% от средних биржевых оборотов, что повысит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне взлета цен на нефть". По мнению экспертов ПСБ, уверенное закрепление курса на более высоких уровнях пока выглядит проблематичным: помимо ралли на рынке нефти ослаблению рубля препятствует слабость спроса на иностранную валюту. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
