Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" по результатам отчетности компании за 2025 год по МСФО, сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова.

"Несмотря на неидеальные макропараметры, чистая прибыль компании составила 1307 млрд руб. и оказалась лучше наших ожиданий, но хуже консенсус-прогноза (1344 млрд руб., при этом максимум был 1503 млрд руб., минимум - 1216 млрд руб.). Наш прогноз по году был на уровне 1254 млрд руб.", - отмечает эксперт.

На взгляд Объедкова, бизнес действительно чувствует себя лучше после убыточного 2023 года. "Однако важно понимать, что, как мы и ожидали, более 0,5 трлн руб. сформировано за счет курсовых разниц (на фоне укрепления рубля год к году)", - указывает он.

По итогам 2025 года в Совкомбанке не ждут дивидендов от "Газпрома", несмотря на то, что компания отчиталась о положительном денежном потоке в 294 млрд руб.

"Важно понимать, что данный показатель не учитывает часть процентных расходов: с корректировкой на которые свободный денежный поток переходит в отрицательное значение, - отмечает аналитик. - В 2026 году ожидаем изменение данной ситуации и можем увидеть положительный денежный поток даже с учетом процентов по итогам 6 мес. 2026 года. Это может начать двигать котировку, так как инвесторы будут думать о возможности выплаты дивидендов".

