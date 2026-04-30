"БКС МИ" повысил оценку акций Visa до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" повысил оценку акций Visa Inc. до "позитивной", сохранив прогнозную цену на уровне $395 за штуку, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы повышаем взгляд на акции платежной системы Visa до "позитивного". Котировки компании с момента последнего понижения взгляда были под давлением из-за развития суверенных платежных систем и альтернативных средств платежа, за счет чего мультипликаторы оценки (P/E, EV/EBITDA, EV/S) снизились до привлекательного уровня", - отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что компания представила очень сильную отчетность за II финансовый квартал, существенно нарастив выручку и чистую прибыль. При этом генерируемый денежный поток Visa продолжила направлять на выкуп акций с рынка, что тем более благоприятно для акционеров, учитывая, что акции последние несколько месяцев были под давлением.

Visa Inc. является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 14,5 тыс. финансовых учреждений.

