Сбербанк остается главным локомотивом российского рынка акций - "КИТ Финанс Брокер"

Сбербанк остается "тихой гаванью" и главным локомотивом российского рынка акций, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Свежие цифры по МСФО за 3 месяца 2026 года подтверждают: Сбер чувствует себя увереннее всех, - пишут эксперты инвесткомпании. - Чистая прибыль: 507,9 млрд руб. (+16,5% г/г). Темпы роста впечатляют, несмотря на высокую базу прошлых периодов. Рентабельность капитала (ROE) удержалась выше 23%. Это "золотой стандарт" эффективности, который менеджмент стабильно подтверждает".

На взгляд аналитиков, результаты квартала дают все основания сохранять оптимизм, банк уверенно идет к их целям: чистая прибыль по итогам 2026 года - 1,9-2,0 трлн руб.; форвардные дивиденды за 2026 год - в диапазоне 42-44 руб. на акцию.

"Сбер остается "тихой гаванью" и главным локомотивом российского рынка. Ближайший таргет - 380 рублей за бумагу", - указывают стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.