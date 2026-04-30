.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 апреля 2026 года 14:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с понижением целевой цены до $548 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Прогнозная стоимость акций снижена с учетом ситуации в секторе и обновленных прогнозов по финансовым показателям компании. "Акции Thermo Fisher за период с начала года просели на 19% на фоне общих опасений касательно влияния геополитических пертурбаций и неопределенности, с которой столкнулись компании медтеха, работающие в широкой географии, - пишет эксперт. - Компания заложила этот фактор в свои прогнозы и, несмотря на влияние ближневосточного кризиса, ожидает роста выручки и прибыли в 2026 году". На взгляд Саидовой, долгосрочные перспективы развития бизнеса Thermo Fisher Scientific остаются актуальными с учетом сохраняющейся тенденции старения населения и роста расходов на здравоохранение в США. Thermo Fisher является одним из бенефициаров этой тенденции. Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-THERMO/FISHER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.