"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций X5 до 3603 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) до 3603 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Эмитент представил финансовые результаты за 1К26, которые оказались немного лучше консенсуса и опередили наш прогноз", - указывает эксперт.

Также он отмечает, что ожидает рост выручки X5 в 2026 году на 13,4%, что близко к нижней границе прогнозного диапазона компании в 12-16%.

Рентабельность скорр. EBITDA может немного улучшиться и, согласно оценкам инвесткомпании, составит 6,2%.

"По нашим расчетам, группа сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026г 3,1х, что предполагает дисконт более 15% относительно коэффициентов "Магнита" и МКПАО "Лент". В нашей модели мы понизили прогноз по долгосрочному росту выручки X5 и теперь предполагаем CAGR до 2030 года на уровне 11,6%. Также мы уменьшили ожидаемый размер капитальных затрат в ближайшие годы, - пишет Михайлин. - С учетом корректировок и возросшего показателя чистого долга мы снижаем целевую цену по акциям до 3603 руб. Обновленная целевая цена по-прежнему предполагает потенциал роста более 50% и отражает наш взгляд на эмитента, как одну из лучших компаний сектора розничной торговли. Рекомендация остается "покупать".

