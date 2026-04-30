Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ленты

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Результаты эмитента за 1К26 по МСФО оказались неоднозначными, констатирует эксперт.

"Динамика выручки была хорошей, особенно в сегментах супермаркетов и магазинов "у дома". Вместе с тем рентабельность находилась под давлением, что согласуется с общей тенденцией в отрасли. Рентабельность по показателю EBITDA у "Ленты" по-прежнему была лучше, чем у X5, однако разрыв значительно сократился", - отмечает он.

"Мы оцениваем результаты как умеренно негативные, однако считаем, что среднесрочные перспективы компании остаются сильными, и подтверждаем рейтинг "покупать", - пишет Белов.

