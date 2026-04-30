Позитивная оценка акций Сбербанка сохраняется - "ВТБ Мои инвестиции"
30 апреля 2026 года 11:48
Позитивная оценка акций Сбербанка сохраняется - "ВТБ Мои инвестиции"
Позитивная оценка акций Сбербанка сохраняется, прогнозная стоимость на горизонте года находится на уровне 432 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые мы оцениваем позитивно", - отмечают эксперты. Прибыль банка оказалась выше консенсус-прогноза на 1% и достигла 507,9 млрд руб. Чистая процентная маржа вернулась к значениям 3К25 (6,3%), снизившись на 12 б.п. с начала года. Отношение операционных расходов к доходам увеличилось на 0,2 п.п. и составило около 27%. Рентабельность капитала закрепилась в отметке 24,4% против 25% в сопоставимом периоде 2025 года. Также аналитики обращают внимание, что в условиях сохранения высоких процентных ставок кредитная активность демонстрирует умеренную динамику: совокупный портфель вырос с начала года на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Примечательно, указывают эксперты брокера, что расширение кредитования также сопровождается улучшением качества задолженности. "Мы позитивно смотрим на перспективы акций Сбербанка, наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 432 руб." - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
