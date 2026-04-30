Позитивная оценка акций Сбербанка сохраняется - "ВТБ Мои инвестиции"

Позитивная оценка акций Сбербанка сохраняется, прогнозная стоимость на горизонте года находится на уровне 432 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

"Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые мы оцениваем позитивно", - отмечают эксперты.

Прибыль банка оказалась выше консенсус-прогноза на 1% и достигла 507,9 млрд руб.

Чистая процентная маржа вернулась к значениям 3К25 (6,3%), снизившись на 12 б.п. с начала года.

Отношение операционных расходов к доходам увеличилось на 0,2 п.п. и составило около 27%.

Рентабельность капитала закрепилась в отметке 24,4% против 25% в сопоставимом периоде 2025 года.

Также аналитики обращают внимание, что в условиях сохранения высоких процентных ставок кредитная активность демонстрирует умеренную динамику: совокупный портфель вырос с начала года на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Примечательно, указывают эксперты брокера, что расширение кредитования также сопровождается улучшением качества задолженности.

"Мы позитивно смотрим на перспективы акций Сбербанка, наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 432 руб." - пишут аналитики в комментарии.

