Рынок акций РФ может показать небольшой рост в четверг - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может показать небольшой рост в четверг, но вряд ли выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Российский рынок акций в среду в очередной раз обвалился, обновив минимумы года. По итогам суток потери составили 1,3%, а на пике достигали 2,5%, констатирует эксперт.

Зацепин отмечает, что о причинах распродаж уже говорилось много раз, негативные драйверы продолжают действовать. При этом инвесторы по-прежнему игнорируют позитивные факторы, обращает внимание он. Главный из них - рост июльского контракта на нефть на 7,7%. В четверг нефть вновь дорожает, прибавляя около процента, но рынок пока снижается на 0,2%.

"Все же падение выглядит избыточным, и связано с сокращением "лонгов" и увеличением открытия спекулятивных "шортов" после пробоя индексом Мосбиржи сильной поддержки в районе 2700 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Немного порадовала статистика по инфляции, зафиксировавшая недельный рост цен на околонулевом уровне. Это вызвало небольшой отскок рынка, но, похоже, лишь за счет закрытия коротких позиций, отмечает Зацепин.

"Ждем в четверг более массового закрытия "шортов", поскольку переносить их через выходные дорого. Это должно способствовать небольшому росту рынка, но вряд ли выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, - говорится в материале эксперта. - Но в целом ситуация на рынке акций выглядит печальной и малоперспективной. По-прежнему рекомендуем новый инвестиционный капитал направлять в долговой либо в денежный рынки".

